Olay, Mahmudiye Mahallesi Cemil Oğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan araçtan henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın tamamını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.