Hastanede yapılan kontrolde 1.5 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetsiz olduğu da ortaya çıktı. Sürücüye toplam 65 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, İnegöl’ün Akhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet S. (60) yönetimindeki 16 BKP 902 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan alkol testinde sürücünün 1.5 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Tedavisinin ardından sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 40 bin TL olmak üzere toplam 65 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN