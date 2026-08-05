

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan Yeşil Caddesi üzerinde bulunan tali yolda meydana geldi.

Sahada görev yapan inşaat mühendisi Ömer A., iddiaya göre vinç ile vinç ile yüksek gerilim hattı taşıyan tellerin arasından geçmek istediği sırada akıma kapıldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan inşaat mühendisi Ömer A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnşaat mühendisi Ömer A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.