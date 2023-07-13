İnegölspor’umuz, Amed Sportif Faaliyetler’den eski oyuncumuz Cengiz Ötkün ile 1 yıllık anlaşma sağladı.



Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Yardımcımız Osman Taşdemir, şunları söyledi:

“Dış transfer çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Daha önce kulübümüzde forma giyen Cengiz Ötkün kardeşimizle anlaşma sağladık. Cengiz kardeşimize yuvana hoş geldin diyoruz. Takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. İnegölspor onun yuvasıydı zaten. Taraftarlarımızda Cengiz’in kulübümüze dönmesini bekliyordu. İnşallah hep beraber başarılı bir sezon geçiririz. Anlaşma hem Cengiz kardeşimize hem de camiamıza hayırlı uğurlu olsun.”

Cengiz Ötkün ise İnegölspor’a döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, “Aradan 3 sezon geçti. Yeniden yuvaya döndüğüm için çok mutluyum. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Taraftarlarımızı heyecanlandırıp onlara inşallah güzel maçlar izletiriz. Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.”şeklinde konuştu.