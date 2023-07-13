İnegöl de baba oğul ölümden döndü

Burhaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosiklettekİ baba ve oğlu yaralandı.

Kaza Burhaniye mahallesi Parkyolu caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücü caddesi Gökhan Yıldız(21) yönetimindeki 16 F 6926 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Samet Kurt(35) yönetimindeki 16 AVR 041 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki oğlu Muhammed K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.