Patlamanın ardından telefon alev alev yanmaya başlarken o anlar anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Uzmanlar ise bataryası ölmüş veya şişmiş telefonlara karşı vatandaşları uyararak, "Bataryası şiş telefon, saati belli olmayan bir bombadır" dedi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı’nda bulunan bir telefoncuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çarşı içerisindeki dükkanında telefonculuk yapan Atilla Turan’a (57) bir vatandaş batarya değişimi için telefon getirdi. Bataryasını tamir etmek için telefonu alan telefoncu Atilla Turan, bir süre incelediği telefonu tezgahın üzerine bıraktı. Bir başka telefondaki işlemin bitmesi için yanındaki genç çalışanı ile telefonla ilgilenen Turan, telefonun adeta bomba gibi patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Tezgahta duran telefon bir anda patlayarak alev aldı. Turan, alev alev yanan telefonu tezgahtan aşağıya iterek ayaklarıyla söndürdü. Yaşanan tüm bu anlar anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Atilla Turan, "Bir vatandaş pil değişimi için akıllı telefonu getirdi. Biz de alıp tezgaha koyduk ve işleme başlayacağımız sırada bomba gibi patladı. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Hemen telefonu tezgahtan aşağıya attım. Aşağıda yanmaya devam ediyordu. Ayaklarımla söndürdüm" dedi.

Yaşanan bu tür olaylara yönelik vatandaşları da uyaran Turan, "Bir telefonun bataryası şişmiş ise, bunu hissediyorsanız, bu saati belli olmayan bir bomba gibidir. Bunun mutlaka tamirciye gitmesi gerekir. Bugün bütün insanların evinde, cebinde telefon var. Bataryaları şiştiği zaman kesinlikle evde tutulmasın. Mutlaka tamirciye veya bir bilirkişiye gösterip kesinlikle batarya değişimi yapsınlar. Çünkü bu evde patlasaydı Allah muhafaza yangına neden olurdu" diye konuştu.