İddiaya göre, Kastamonu merkeze bağlı Ballık Köyü’nde yaşayan E.G. ile oğlu Murat Gökdağ arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda baba E.G., evde bulunan av tüfeğiyle oğluna ateş açtı.

Karın bölgesinden ağır yaralanan Murat Gökdağ, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.