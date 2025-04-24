Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen bu etkinlikle, üyelerinin ve bölgedeki iş dünyasının siber güvenlik bilincini artırmayı hedefleyerek dijital dünyada daha güvenli bir iş ekosistemi oluşturma yolunda önemli bilgiler aktarıldı. Etkinlik, katılımcılara dijital güvenlik stratejileri ve teknolojilerine dair kapsamlı bilgi sunarak iş dünyasının bu kritik konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmayı hedeflendi.

Etkinlik süresince, uzmanlar tarafından veri sızıntısı, aldatma teknolojisi, ağ erişim kontrolü, DAM (Data Access Management) ve EDR (Endpoint Detection and Response) gibi önemli konu başlıkları ele alındı.

Konu başlıkları hakkında bilgiler verildi

Siber güvenlik açısında önem taşıyan konu başlıklarının aktarıldığı etkinlikte, Veri Sızıntısı ile ilgili olarak, kurum ve bireylerin dijital bilgilerini koruma yöntemleri ve muhtemel tehditlere karşı alınması gereken önlemler detaylı şekilde açıklandı. Bir diğer başlıkta yer alan Aldatma Teknolojisinde ise Siber saldırılarda kullanılan yanıltıcı yöntemler ve bu tehditlere karşı oluşturulabilecek savunma mekanizmaları üzerinde duruldu.

Ağ Erişim Kontrolü başlığında ise Ağ üzerinde güvenli erişim sağlama, izinlerin düzenlenmesi ve siber tehditlerin yayılmasını önlemek için uygulanabilecek yöntemler ele alındı. DAM, Hassas veriye erişimin yönetimi ve denetimi konusundaki stratejik yaklaşımlar katılımcılarla paylaşıldı. EDR hakkında, son kullanıcı cihazlarındaki tehditlerin tespiti ve bu tehditlere hızlı müdahale için geliştirilen teknolojilerin önemi vurgulandı. Etkinlik, interaktif sunumlar ve uygulamalı örneklerle zenginleştirilirken, katılımcılara yenilikçi çözümler ve stratejiler hakkında değerli bilgiler aktarıldı. Etkinlik, katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.