Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Alınan bilgiye göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde lastik patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, aracı orta refüje çarparak durdurabildi.

Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, TIR’da maddi hasar oluştu.

Tırın sadece lastik bölgesinde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Sürücü, olay yerine lastikçi çağırarak tırı bulunduğu yerden kaldırmak üzere işlem başlattı.

Kazanın ardından trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı ve güvenliği tehdit eden bir durum oluşmadı.