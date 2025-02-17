Takımın sergilediği mücadele ve azim, camiaya büyük bir gurur yaşatırken, bu zaferin ardından Kulüp Başkanı Recep Okumuş, duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Bugün Cerrahspor camiası olarak büyük bir gurur yaşıyoruz. Sezon boyunca verdiğimiz emeklerin karşılığını şampiyonlukla almak, bizler için tarifsiz bir mutluluk. Bu başarıda emeği geçen futbolcularımıza, teknik ekibimize, yönetimimize ve her daim yanımızda olan büyük Cerrahspor taraftarına teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk, Cerrahspor’un sadece bir takım değil, büyük bir aile olduğunu bir kez daha göstermiştir. Süper Amatör Lig’de de aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Hep birlikte daha nice başarılara!”