İnegöl’de servis taşımacılığı alanında önemli bir görev üstlenen İNSERKOOP’un düzenlediği iftar programı, samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti. Servisçi esnafının bir araya geldiği programda meslek dayanışması ve birlik duygusu da ön plana çıktı.



Programda konuşan İNSERKOOP Başkanı Orhan Ceylan, Ramazan ayının toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



“İnegöl’de yıllardır servis taşımacılığı yapan bir ailenin parçasıyız. Her yıl Ramazan ayında üyelerimizle aynı sofrada buluşarak hem dayanışmamızı güçlendiriyor hem de bu mübarek ayın manevi atmosferini birlikte yaşıyoruz. İNSERKOOP olarak İnegöl’e hizmet eden tüm servisçi esnafımızla birlikte güçlü bir aile olmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.”



İftar programı yapılan duaların ardından sona ererken, İNSERKOOP üyeleri bu tür buluşmaların hem mesleki dayanışmayı hem de İnegöl’deki esnaf birlikteliğini güçlendirdiğini ifade etti.