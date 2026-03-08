Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı orta alan mücadelesinde gerçekleşti. Her iki ekip, birbirine üstünlük sağlamaya çalışırken, takımlar ani gelişen ataklarla gol bulmaya çalıştı. Kafkasspor, Yusuf Kaplan, Mert Polat Keklik, Umut Doğdu ve Emre Kara ile ileride etkili olmaya çalışsa da son paslarda başarılı olamayınca maçın ilk yarısı 0-0 sonra erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili olan taraf konuk ekip İnegöl Kafkasspor oldu. Sakatlığı geçen ve oyuna dahil olan Fatih Daşdelen’le gole yaklaşan İnegöl temsilcisi, ev sahibi ekibin gelişen ataklarına ise ise gol fırsatı tanımadı. Maçın uzatma dakikalarında İnegöl Kafkasspor’un bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maç 0-0 sona erdi. Bu skorla İnegöl Kafkasspor liderliğini sürdürürken, 14 maçlık yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE