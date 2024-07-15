Türkiye’de 3 ilde orman yangını çıktı. İzmir’in Çeşme ilçesindeki yangında 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

TAHLİYE ÇEĞRISI YAPILDI

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının yaklaştığı sırada arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

Yangın 3 kişi hayatını kaybetti.

Alevler kontrol altına alındı.