4 adayla gidilen seçilen en çok oyu alarak BASKF Başkanlığına seçilen Çetin Yıldız için mazbata programa düzenlendi.

BASKF binasında gerçekleşen programa Onursal Başkan Ayhan Barışıcı, eski Başkan Osman Kılıç, yeni Başkan Çetin Yıldız ve yeni yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen törende Onursal Başkan Ayhan Barışıcı, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesi nedeniyle Başkan adaylarına teşekkür etti.

Osman Kılıç'ın Bursa'da önemli hizmetlere imza attığını söyleyen Barışıcı, yeni dönemde de Çetin Yıldız'ın kendinden söz ettiren çalışmalar yapacağına inandığını söyledi.

Eski Başkan Osman Kılıç ise , "Daha önce birlikte baba oğul gibi çalıştığım Çetin Yıldız'ı ve sizleri kutluyorum. Çok çalıştınız ve seçimleri hak ederek kazandınız. Bundan sonra bana düşen görev sizlerin yanında yer almak. Üzerime düşen görev neyse yapmaya hazırım. Yeter ki Bursa futbolu kazansın. Benim son seçimimdi. Şu an Genel başkan yardımcılığı görevim var. Görev sürem dolana kadar Bursa için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Yeni Başkan Çetin Yıldız ise , "Bizlere BASKF Başkanlığı görevimi layık gören tüm delegelere ve siz yönetim kurulu üyelerimize teşekkürler ediyorum. Bizler önemli sözler verdik. Şimdi bize düşen görev verdiğimiz sözlerin arkasında durmak. Yapacağımız çok iş var. Gerekirse geç saatlere kadar BASKF binasında çalışıp her şeyi düzene sokmaya çalışacağız. Her kulübe aynı mesafede durarak sorunları çözmeye çalışacağız. Bursa bize güvensin. Her kulübün gönlünü almak bizim boynumuzun borcu." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ise Onursal Başkan Ayhan Barışıcı görev mazbatasını Çetin Yıldız'a takdim etti.