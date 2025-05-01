Trendyol Süper Lig’de 34. hafta yarın oynanacak Antalyaspor-Konyaspor maçıyla başlayacak. Haftanın önemli karşılaşması olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi pazar günü yapılacak.
Trendyol Süper Lig’de 34. hafta heyecanı yarın, 3 Mayıs Cumartesi, 4 Mayıs Pazar ve 5 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Lider Galatasaray ise cumartesi günü Sivasspor’u konuk edecek. Ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK, bu haftayı BAY geçecek.
Süper Lig’de 34. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Antalyaspor - Konyaspor
3 Mayıs Cumartesi
16.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor
16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
19.00 Atakaş Hatayspor - Başakşehir FK
19.00 Galatasaray - Sivasspor
4 Mayıs Pazar
16.00 Samsunspor - Eyüpspor
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
19.00 Adana Demirspor - Göztepe
5 Mayıs Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor