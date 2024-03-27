Bağımsız Türkiye Partisi'nin İnegöl Belediye Başkan adayı Rıza Çetinkaya, İnegöl Posoflular Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında projelerinden bahseden Çetinkaya, şehri gençlerle birlikte yönetmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çetinkaya, gençleri siyasete davet ederek, onların hazırlayacağı projeleri genel kurulda değerlendirip, kabul gören projeleri halk oylamasına sunacaklarını ifade etti. Kabul edilen projelerin hayata geçirilerek, gençler için İnegöl'ün bir övünç kaynağı olmasını amaçladıklarını vurguladı.

İnegöl Posoflular Derneği üyeleri de ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Çetinkaya'ya desteklerini belirttiler.

Bağımsız Türkiye Partisi adayı Rıza Çetinkaya'nın gençlere verdiği önem ve projeleriyle ilgili açıklamaları, seçim sürecinde şehir genelinde dikkat çekmeye devam ediyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ