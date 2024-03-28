Ziyaret sırasında Romanlar Derneği üyelerine hitap eden Çetinkaya, Roman Kültür Merkezi'nin kurulması ve işsiz olan çocukların aileleri için iş istihdamı sağlanması sözünü verdi. İnegöl'de herkesi etnik ayrımcılık yapmadan eşit ve adaletli bir şekilde yöneteceklerini vurguladı.

Çetinkaya'nın kültür merkezi ve iş sözü vermesi, Roman toplumunun memnuniyetini kazandı. Romanlar, Çetinkaya'nın mutluluğunu klarnet ve davul eşliğinde kutladılar.

Bağımsız Türkiye Partisi adayı Rıza Çetinkaya'nın Romanlar Derneği'ni ziyareti, seçim sürecinde farklı kesimlerden destek toplamaya devam ediyor.

Kaynak: Haber merkezi