Bursa’nın İnegöl ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı evinin çatısında düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay Dipsizgöl Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Hüseyin E.(63) evinin çatısına çıkarak bitişiğindeki ceviz ağacının dallarından ceviz toplamaya başladı. O sırada dengesini kaybeden adam, yere düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan adamın, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.