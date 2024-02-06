MALZEME LİSTESİ: 1 paket baklavalık yufka (500 gr) 150 gr tereyağı 1 kase kırılmış ceviz ŞERBETİ İÇİN: 3,5 su bardağı toz şeker 2,5 su bardağı su yarım limon HAZIRLANIŞI: Dikdörtgen cam fırın kabını yağlıyoruz. Zemine 2-3 yaprak baklava yufkası seriyoruz. Üzerine ceviz serpiyoruz. Yufka bitene kadar 2-3 katta bir ceviz serpiyoruz. Eğer cevizimiz yeteri kadar varsa her kata azar azar da koyabiliriz. Aralara parça parça yufkaları seriyoruz. En üst kat için düzgün baklava yufkalarını ayırıyoruz. En üste de düzgün yufkaları seriyoruz. Bıçakla dikkatli bir şekilde kare kare kesiyoruz. Tereyağını eritiyoruz, üzerinde pütürler kalırsa süzüyoruz ve baklavanın üzerine tereyağını fırçayla sürüyoruz. Bu şekilde yağını çekmesi için 10 dakika daha bekletiyoruz. Şerbet malzemelerini tencerede kaynatıyoruz. Kaynamaya başlayınca 8-10 dakika daha kaynatıp kıvamının yoğunlaşmasını bekliyoruz. Şerbeti ılımaya bırakıyoruz. Ilık şerbeti, sıcak tatlıya döküyoruz. Şerbetini çekince servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi