MALZEME LİSTESİ: 4 yumurta 1 su bardağı esmer şeker 1 çay bardağı toz şeker 150 gr tereyağı 2 çorba kaşığı kakao 100 gr sütlü çikolata 60 gr bitter çikolata yarım paket kabartma tozu 5 çorba kaşığı tepeleme un 1 kase ceviz HAZIRLANIŞI: Büyük cam kaseye oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını koyuyoruz. Çikolataları da parça parça koyuyoruz. Kaseyi kaynayan bir su üzerine oturtuyoruz. Çırpma teliyle karıştırarak erimesini sağlıyoruz. Esmer ve normal toz şekerleri ilave edip karıştırıyoruz. Yumurtaları birer birer kırıp karıştırıyoruz. Kakaoyu koyup çırpma teliyle karıştırdıktan sonra şeker de eriyince buhar üstünden alıyoruz. Unu ve kabartma tozunu da koyup karıştırıyoruz. Cevizleri elimizle kırıp biraz daha ufaltıyoruz. Cevizlerin yarısını koyup karıştırıyoruz. Sıvıyağla yağladığımız cam fırın kabına harcımızı döküyoruz. Kalan cevizi de üzerine serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi