MALZEME LİSTESİ: 1 kg tavuk baget 3 dal taze biberiye 3 diş sarımsak tuz karabiber zeytinyağı PİLAVI İÇİN: 2 su bardağı iri bulgur 1 kase garnitür 1 soğan 2 çorba kaşığı tereyağı yarım çay bardağı zeytinyağı tuz su HAZIRLANIŞI: Tavuk bagetleri geniş bir kaba alıyoruz. Tuz, karabiber ve dilediğimiz baharatları döküyoruz. Sarımsağı doğrayıp ilave ediyoruz. Biberiye yaprakları atıyoruz. Zeytinyağını da döküyoruz ve karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine tavuk bagetleri diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Pilavı için, soğanları yemeklik doğruyoruz. Tencereye zeytinyağını koyup soğanı kavuruyoruz. Tereyağını ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Bulguru ve garnitürü ekliyoruz ve kavuruyoruz. Tuzunu atıyoruz. Sıcak suyunu veriyoruz ve kapağını kapatarak pişmeye bırakıyoruz. Pilavı alacak büyüklükte bir cam kaseyi ıslatıyoruz. İçine pilavı döküyoruz ve kepçeyle basıyoruz. Servis tabağına pilavı ters çeviriyoruz. Kenarlarına da saplarını folyoyla sardığımız tavuk bagetleri dizip servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi