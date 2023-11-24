CEVİZLİ LOKUM YAPMAK İÇİN GEREKEN MALZEMELER:

4 s.b un

1 ç.k tuz

1 t.k toz maya

1 t.k toz şeker

2 s.b su

İçi için:

2 s.b ceviz içi

1 t.k tarçın

1 ç.b sıvı yağ

Ayrıca:

2 adet yumurta sarısı

Susam ve çörekotu

Hazırlanışı: Öncelikle hamuru hazırlamak için un, tuz, toz maya ve toz şekeri bir kabın içine koyun. Daha sonra suyu da azar azar ekleyip yoğurmaya başlayın. Kulak memesi yumuşaklığındaki hamurun üzerini örtüp oda sıcaklığında 30 dakika mayalanmaya bırakın. Ardından hamuru eşit büyüklükte iki parçaya ayırın. Parçalardan birini elinizi sıvı yağa batırarak 40 cm uzunluğunda pide hamuru gibi açın. İçini hazırlamak için ceviz,tarçın ve sıvı yağı bir kasede karıştırın. Yarısını alıp açtığınız hamurun üzerine dağıtın. Hamuru uzun kenarından başlayarak rulo yapın. Ruloyu 3 parmak kalınlığında parçalar elde edecek şekilde dilimleyip yağlanmış tepsiye yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörekotu ve susam serpiştirin. Diğer hamura da aynı işlemleri uygulayın. Lokumları önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.