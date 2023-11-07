Cevizli lokum yaparken gerekli olan malzemeler;

4 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı toz maya

Ve 2 su bardağı su

Cevizli lokumun içi için:

2 su bardağı ceviz içi

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tarçın

Ayrıca:

Susam ve çörekotu

2 adet yumurta sarısı

Yapılışı ise şu şekilde;

Cevizli lokumun hamurunu hazırlamak için ilk önce unu, tuzu, toz mayayı ve toz şekerini bir kabın içine koyun. 2 su bardağı suyu da azar azar ekleyip yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamına gelen hamurun üstünü örtüp oda sıcaklığında 30 dakika mayalanmaya bırakın. Daha sonra hamuru eşit büyüklükte olmak üzere iki parçaya ayırın. Ayırdığınız parçalardan birini elinizi sıvı yağa batırarak 40 cm uzunluğunda pide hamuru gibi açın. Cevizli lokumun içini hazırlamak için cevizi, tarçını ve sıvı yağı bir kasede karıştırın. Yarısını alıp açtığınız hamurun üstüne dağıtın. Hamurun uzun kenarından başlayarak rulo yapın. Yapmış olduğunuz ruloyu 3 parmak kalınlığında parçalar elde edecek şekilde dilimleyip yağlanmış tepsiye yerleştirin. Üstüne yumurta sarısı sürüp çörekotu ve susam serpin. Diğer hamura da aynı işlemleri uygulayın. Hazırlamış olduğunuz lokumları önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.