Boğaz ağrısı kışın olduğu gibi yazın da insanların karşısına oldukça çıkan sağlık sorunudur. Yazın ıslak saçla durmak, klimaya maruz kalmak gibi nedenler vücudun zayıflamasına yol açar. Bu nedenle boğaz ağrısı beraberinde öksürük, hapşırık ve yüksek ateşi de getirir.

Günümüz toplumunda oldukça sık rastlanan bir halk sağlığı problemi olan boğaz ağrısının belirtilerini birkaç başlık altında özetleyecek olursak;

Boğazlarda iltihap,

Baş ağrısı,

Ateş,

Halsizlik,

Öksürük,

Lenf bezlerinde şişlik,

Hapşırma,

Mide bulantısı ve kusmadır.

Peki Boğaz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Boğaz ağrısı için doktorların önerdiği ilaçların yanında, evdeyken ağıran boğazı rahatlatacak birkaç öneri sunacak olursak;