Narlı Roka Salatası hazırlamak için gerekli olan malzemeler;

3-4 yaprak marul

1 demet roka

4 dal taze nane

3-4 adet yeşil soğan

Yarım ayıklanmış nar

7-8 adet ceviz içi

2 yemek kaşığı nar ekşisi sosu

1 yemek kaşığı limon suyu

Yarım çay bardağı zeytin yağı

Tuz

karabiber

Rokayı, marul yaprağını ve naneyi bol suda yıkayın. Yıkadıktan sonra büyük büyük doğrayıp ardından salata tabağına alın. Ardından yeşil soğanı da doğrayın, ekleyin ve üstüne nar taneleri ile ceviz içini serpin. Sosu için gerekli olan malzemeler ise şu şekilde; zeytinyağı, nar ekşisi, limon, tuz ve karabiberi bir kasede çırpın. Daha sonra da salataya eşit bir miktarda döküp servis edin.