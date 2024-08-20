“Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik” kapsamında ilk defa özel sektör sahipli Kapıdağ ve Ayşenaz isimli gemileri teşvikten yararlanan ilk çevre dostu Türk Bayraklı gemiler olarak inşa edilecek.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Deniz Ticaret Filosu Yenileme Teşvik Belgesi imza törenine katıldı.

Uluslararası ticari taşımacılıkta en büyük paya sahip olan sektörün hiç şüphesiz denizcilik sektörü olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, 2023’te dünyada taşınan 14,3 milyar ton yükün 12,4 milyar ton’unun yani yaklaşık yüzde 86'sının denizyolu ile taşındığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, düşük maliyet ve verimlilik avantajıyla deniz taşımacılığı; sürdürülebilir ekonomik gelişim ve refah için olmazsa olmaz olduğunu belirterek, "Bu durum denizcilik sektörünü küresel ticarette en stratejik sektörü konumuna getirmiştir. Ayrıca denizcilik sektörü, 21. yüzyılda sadece bir taşımacılık türü olmaktan da çıkmıştır. Gemi inşa sanayi, liman ve gemilerde kullanılan yeni teknolojiler, sektörel enerji verimliliğinin artırılması, liman hizmetleri, deniz turizmi ve yatçılık deniz çevresinin yönetimini kapsayan daha geniş bir sektör, ticaret ve hizmet dalına dönüşmüştür.” dedi.

Bu kapsamda dünyanın en önemli boğazları arasında bulunan İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın kontrolünü elinde tutan Türkiye’nin; Üç kıtanın geçiş yolunda bulunarak Akdeniz Havzası ve Karadeniz Havzasındaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından anahtar konumda olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Dünya denizcilik faaliyetleri için çok önemli bir coğrafyada yer almaktadır. Ülkemizin; bu zengin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde daha üst sıralara çıkarmak en büyük hedefimizdir. Gururla belirtmek istiyorum ki denizcilik sektörümüz, son 22 yılda bir denizcinin oğlu olan Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kaptanlığında çok önemli gelişmeler göstermiştir. Bugün, Türkiye gerek coğrafyamızın gerek dünya deniz ticaretinin geleceğini inşa etmektedir.” dedi.

Deniz ticaret filosunu büyüklüğünün ve filodaki gemilerin yaşının deniz taşımacılığının geliştirilmesi açısından çok önemli faktörler olduğunu belirten Uraloğlu, Türk deniz ticaret gemi filosunda, 2023 yılı sonu itibarı ile 1.000 groston üzerinde 2028 adet gemi bulunduğunu vurguladı. Bu gemilerin toplam taşıma kapasitesinin 48,9 milyon dedveyt ton ile Türkiye’yi dünyanın en büyük 12’nci gemi filosuna sahip ülkesi yaptığını anımsatan Uraloğlu, Bu filonun maddi değerinin yaklaşık 25 milyar dolar olduğunun altını çizdi.

“İLK ÇEVRE DOSTU TÜRK BAYRAKLI 2 GEMİNİN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN 6 MİLYON DOLARLIK TEŞVİK SAĞLIYORUZ”

Bu arada alınacak teşvikler ile yeni inşa edilecek gemilerin ana sevk sistemlerini; çevre dostu bir enerji kaynağına dönüştüreceklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Bugün de bu kapsamdaki ilk iki özel sektör gemisinin dönüşümü için bir aradayız. Hicri Ercili Denizcilik Anonim Şirketi tarafından Bakanlığımıza yapılan başvurunun uygun bulunması neticesinde şirket bünyesinde yer alan; 5 bin 499 Grostonluk Kapıdağ isimli kimyasal ürün tankerine teşvik kapsamında 3,2 milyon, 5 bin 401 Grostonluk Ayşenaz isimli kimyasal ürün tankerine ise 2,8 milyon olmak üzere 2 gemiye toplamda 6 milyon dolarlık teşvik sağlıyoruz.” dedi. Hurdaya ayrılacak söz konusu gemilerin yerlerine inşa edilecek petrol tankerlerinin her birinin yaklaşık olarak 6 bin 283 groston büyüklüğünde ve teşvikten yararlanan ilk çevre dostu türk bayraklı gemiler olacaklarının altını çizerek, “Sülfür içermemesiyle yeni nesil yakıt olarak kabul edilen Methanol yakıt kullanan ana makine ile donatılarak inşa edilecekler. Gemilerimiz filomuzdaki ilk alternatif enerjili, çevreci gemiler olacaklardır.” diye konuştu.

Bu gemilerin güzel bir örnek olacağını ve teşvikten faydalanan denizcilik şirketlerinin sayısını artıracağını ifade eden Uraloğlu, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gemi kaynaklı emisyonların azaltımının büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Uraloğlu, yaşlı gemilerin enerji verimliliğinin düşük olduğu için emisyon oranlarının da yüksek olduğunu belirtti.