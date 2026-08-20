Yangın, saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiindeki rampada meydana geldi.

F5Bb65Ed E9C2 4C19 8F6D A3761E9C72C2Edinilen bilgilere göre, Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Ahmet O. yönetimindeki 16 MCZ 10 plakalı talaş yüklü TIR’ın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

0A0C8437 5A7F 47Ea 8B6E C8D5825Ded2DYangın sonucunda TIR tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ