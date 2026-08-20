Yangın, saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiindeki rampada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Ahmet O. yönetimindeki 16 MCZ 10 plakalı talaş yüklü TIR’ın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonucunda TIR tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.