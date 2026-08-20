TFF’nin açıklamasında, 15 Ağustos 2026’da oynanan Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK Trendyol 1. Lig müsabakasında yeşil-beyazlı taraftarların yol açtığı saha olaylarının PFDK tarafından incelendiği belirtildi.

PFDK’nın kararı şöyle:

“BURSASPOR Kulübünün, 15.08.2026 tarihinde oynanan BURSASPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir…