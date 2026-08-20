Yangın, Metal Sanayi bölgesinde bulunan hurdacının giriş kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurda malzemelerin bulunduğu konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının ilk anlarında çevrede bulunan vatandaşlar da müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasarın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.