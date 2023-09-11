Geçtiğimiz üç gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan üç arkadaş, bu sabahın erken saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne gelerek denize girmek istediler. Grubun en genç üyesi olan 23 yaşındaki Atilla Geriş, arkadaşlarının sahil kenarında vakit geçirdiği sırada cesaretlenerek tek başına denize adım attı.

Ancak, bir süre sonra sahil kenarındaki bir vatandaş, suda hareketsiz bir kişi olduğunu fark etti ve hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar sonucunda olay yerine hızla polis, sahil güvenliği ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Deniz polisi, özel bir bot kullanarak Atilla'yı sudan çıkardı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Atilla Geriş'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Atilla Geriş'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Acı haberi duyan yakınları, sahile gelerek büyük bir üzüntü içinde feryat ettiler.