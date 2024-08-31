Bursa'da Güven Timleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı. İşte olayın detayları:

Olay, Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gerçekleşti.

A.K. isimli şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından durduruldu.

A.K.'nin "silahlı yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Şüphelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, ruhsatsız silah bulundurmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından da aranması olduğu tespit edildi.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca bulundu.

5 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 lira para ele geçirildi.

Uyuşturucu ölçümünde kullanılan hassas bir terazi de bulundu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu operasyon, Güven Timleri'nin suçla mücadeledeki etkinliğini ve suçluları adalete teslim etme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Ayrıca, suçluların yakalanması ve yasa dışı maddelerin ele geçirilmesi, toplum güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.