Buna göre, “6 ay 6 bin kilometre” düzenlemesi ile ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2027’ye kadar yürürlükte kalacak.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. İlan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon lira ceza kesildiği bildirildi.

Düzenlemeyle, otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanması, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, stokçulukla mücadele edilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesi olmadan 3 ve üzerinde ikinci el araç satışı yapan gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterler tarafından engellenmeye devam edeceği ifade edildi.