Olay, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, kısa sürede kavgaya tutuştu. Taraflar cadde ortasında tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan kavga, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.

Kavganın ardından tarafların bölgeden ayrıldığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.