İsrail basınında yer alan haberlere göre, Trump yönetiminden bazı yetkililer, Netanyahu sonrası dönem için adı geçen siyasi figürlerle ilişki geliştirmek amacıyla nabız yokladı. Bu isimler arasında eski Başbakan Naftali Bennett ile eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot’un da bulunduğu belirtildi.

Haberde, Washington’un muhalefetle temas kurma isteğinin arkasında birkaç neden olduğu ifade edildi. Netanyahu liderliğindeki koalisyonda yer alan aşırı sağcı bakanların ABD yönetiminde rahatsızlık oluşturduğu, ayrıca Gazze’ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail hükûmetinin uluslararası alanda ciddi imaj kaybı yaşamasının diplomatik süreçleri zorlaştırdığı aktarıldı.

ABD’li yetkililerin, İsrail’de en geç 27 Ekim’de yapılması beklenen seçimlerde Netanyahu’nun ağır bir yenilgi alabileceğini değerlendirdiği de iddia edildi. ABD-İran mutabakatının ardından Washington ile Tel Aviv arasındaki görüş ayrılıkları kamuoyuna yansıyan açıklamalarla daha görünür hâle geldi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın, mutabakat sonrası “Bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez” sözleri dikkat çekerken, Trump’ın da Netanyahu hükûmetini Lübnan’a yönelik saldırılar nedeniyle eleştirdiği belirtildi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ise İsrailli aşırı sağcı bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’e sert tepki gösterdiği aktarıldı.

Öte yandan Netanyahu’nun, ABD yönetiminin İsrail muhalefetiyle temas kurmasından rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü. İsrail basınında yer alan bir başka haberde, Netanyahu’nun bakanlarından Trump’a yönelik kişisel eleştirilerden kaçınmalarını istediği ifade edildi.