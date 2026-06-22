Türkiye Gazetesi'nin haberine göre vatandaşlar arasında, 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik uygulanması, heykel yapımının yasaklanması ve bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi gibi farklı konularda başvurular yapıldı.

Komisyonun Mayıs Ayı Faaliyet Raporu’na göre, geçen ay toplam 1076 dilekçe verildi. Başvurular arasında sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyeler tarafından hayvan sahipliği vergisi alınması yönündeki öneri de yer aldı.

Dilekçelerin 163’ü kadınlar tarafından yapılırken, en fazla başvuru komisyona yapılan işlemler, çalışma ve sosyal güvenlik ile adalet alanlarında gerçekleşti. Bir vatandaş ise evlilik sürecinde maddi ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri organizasyonların yasaklanmasını talep etti.

Raporda ayrıca uzun süre boş bırakılan konutlardan “boş konut vergisi” alınması, sigara ve alkol kullanan kişilerin sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmaması, 25 yıldan fazla evli ve en az üç çocuk sahibi ailelere ÖTV’siz araç alma hakkı verilmesi ve her vatandaşa ücretsiz internet kotası tanınması gibi talepler de yer aldı.