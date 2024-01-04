İngiltere’de bulunan Chester Hayvanat Bahçesi’nde geçtiğimiz aylarda 150 adet Large Heath (büyük çalı) Tırtılı yumurtalarından çıktı. Çok nadir bulunan bir tür olduğu için kendileriyle özel olarak ilgileniliyor.

Yeni doğan bu tırtılların boyu, doğduklarında sadece 1 milimetredir. Chester Hayvanat Bahçesinde büyüyüp kelebeğe dönüştükten sonra serbest olacaklar.

Hayvanat bahçesinin koruma uzmanları, küçük tırtılları habitatlarına yerleştirmek için küçük boya fırçalarını kullandılar. Çok kırılgan ve omurgasız oldukları için kolayca zarar görebiliyorlar.

Bu tırtıllar yaygın oldukları dönemlerde Manchester ve Liverpool’da bulunan Boggy yosunlarında yaşıyorlardı. Bu şehirlerin sulak alanlarının kaybolması sebebiyle yüzyıllardır sayıları çok azalmıştı.

150 tırtıl, gelişimlerini tamamlayıp kelebeğe dönüştükten sonra serbest bırakılacak. Bu kelebekler kanatlarında bulunan siyah beyaz gözü andıran lekelerle ayırt edilir.