Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlara göre Türkiye'de 189 siyasi parti faaliyet gösteriyor. Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, AK Parti 11 milyon 709 bin 913 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.

Partilerin üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 11 milyon 709 bin 913 üye ile ilk sırada bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 879 bin 973 üyeyle CHP izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 501 bin 122, İyi Parti'nin 385 bin 25, DEM Parti'nin 17 bin 60, Saadet Partisi'nin 374 bin 724 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı 703 bin 85 olarak kayıtlara geçerken, Demokrat Parti'nin 302 bin 852, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 123 bin 338, Büyük Birlik Partisi'nin ise 115 bin 49 üyesi yer alıyor.

Anayasa Mahkemesinde tamamen kapatılması istemiyle davası devam eden Halkların Demokratik Partisinin (HDP) üye sayısı da 3 bin 593.

Siyasi partilerin üye sayıları, her yılın ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında güncellenerek ilan ediliyor.