CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 2019’da olduğu gibi 2024 yılında da Bursalıların adayı olduklarını ifade ederek, "Bursa için iyi bir planlama şart. Şehrin yeni Anayasası’nı hayata geçireceğiz. Bursa’yı değiştireceğiz" dedi.

Bozbey, tüm Bursalıların olduğu gibi kendisinin de anket için telefonla arandığını belirterek, "Anketlerde isimler değişiyor ama iki numarada hep benim adım var. Üç isim soruluyor, ikisi değişiyor ama benim ismim değişmiyor. Birileri bunu yaptırıyor. Başkan adayı belirleme konusunda da yaptırılıyor olabilir. Ne kadar doğru sonuç verir onu bilemeyiz. Sonuçlarla ilgili benim bilgim yok. Benim de telefonuma geliyor, oradan biliyorum” dedi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) yönetim kurulunu ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bozbey’e İYİ Parti ve CHP’nin işbirliği yapmama kararının sorulması üzerine, “ Her parti kendi tüzüğü, programı çerçevesinde, halktan oy almak ister. Zaten Millet İttifakı da genel seçimlere yönelik bir ittifaktı. Orada tamamlanan bir ittifak oldu. Sonrasında işbirliği olur, olmaz tartışmaları yaşandı. Haliyle partiler kendi kimleri adı altında seçimlere girmeyi tercih ettiler, buna saygı duymak gerekiyor. Biz 1999’dan sonra her seçimde Nilüferlilerin adayıyız, 2019’da da Bursalıların adayıyız dediysek, 2024 yılında da Bursalıların adayı olarak sahadayız. Hangi partiye oy vermiş, hangi partinin üyesi olursa olsun biz insanlara daha önceki söylediğimiz gibi biz Bursa’yı değiştirmek istiyoruz. Bursa’nın sorunlarını ve çözümlerini biliyoruz. Bursa’da her yaştan insanların mutlu olacağı bir anlayışı ortaya koymak için yola çıktık. Bize bir fırsat verirseler, projelerimizi hayata geçirip Bursa’da insanların gülümsemesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Eski stadyumun kaldırılmasına karşı çıktığını anlatan Bozbey, “Bu doğru değildi. En azından meclisteki önerim ‘Taş duvar kısmına getirip betonları kaldıralım. Eski nostaljik stadyumu aynısı ile bırakalım. O bölge insanı yeşil alan olarak kullansın, gerektiğin de Bursa çok özel maçlarını kentin içinde yapsın’ demiştim. Kabul ettiremedik. Onun yanında yüzme havuzu, spor salonu vardı. Hepimizin bir hikayesi var. Benim stadyumda hikayelerim var. Son 20-25 yıldır yapılan uygulamalara baktığınız zaman toplumdaki var olan hikayelerin değişimine yönelik projeler uygulanıyor. Bizim çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacak hikayelerimiz ortadan kalktı. Spor salonunu nerden biliyorum, 1974 yılında akrobasi hareketleri yapan İngiliz ... gelmişti. Ben bunu oradan bilirim. Liselerin voleybolla ilgili maçlar yapardı, salonlar yetmez insanlar dışarıda birikirdi. Öyle hikayesi vardır o salonun. Hikayesi olan yapıların kaldırılması bu topluma verilecek en büyük zarardır. Bir tane salon yetmez. Nilüfer’deki spor salonu bizim desteğimizle 7 bin 500 kişilik oldu. Önce 2 bin 500 dediler, sonra 5 bine çıktılar. Biz gittik yalvardık, yakardık. Nilüfer’de potansiyel var dedik 7 bin 500 oldu. Bu ölçülerde ya da yakın Osmangazi’de, Yıldırım’da da salon olmak zorundadır” dedi.

Telefonla yaptırılan anketlerin sorulması üzerine, kimin yaptırdığını bilmediğini söyleyen Bozbey, “Anketlerde isimler değişiyor ama iki numarada benim adım var. Üç isim soruluyor, ikisi değişiyor ama benim ismim değişmiyor. Birileri bunu yaptırıyor. Başkan adayı belirleme konusunda da yaptırılıyor olabilir. Ne kadar doğru sonuç verir onu bilemeyiz. Sonuçlarla ilgili benim bilgim yok. Benim de telefonuma geliyor, oradan biliyorum” dedi.

Adaylığının kesinleştiğini de sözlerine ekleyen Bozbey, “Parti meclisinden daha geçmedi ama geçecek. Genel başkanımız ‘Siz yola revan olun, biz gerekeni yaparız" dedi.

Bursa’ya hizmet için yola çıktığını ve Nilüfer’de Belediye Başkanlığı yaptığı dönem başta olmak üzere yaşamının her döneminde Bursa için çalıştığını ifade eden Mustafa Bozbey, kentin sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi bildiğini söyledi.

Bursa’nın, 3 büyük şehrin ortasında kentsel sorunlar yumağı içinde kıvranan, hava, su ve toprak kirliliğine maruz bırakılan insanlara umut olmak için yola çıktığını kaydeden Mustafa Bozbey, “Takdir Bursalıların. Beni göreve layık görürlerse 5 yılda bambaşka bir Bursa’da yaşama imkanı bulacaklar” diye konuştu.

"Bursa'nın Şehir Anayasası'na ihtiyacı var"

Bursa’nın öncelikle “Şehir Anayasası” niteliğinde bir planlamaya ihtiyacı olduğuna dikkat çeken CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, şunları söyledi; “Bursa’nın tamamının gerçek anlamda kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Şu an yapılanlar ne yazık ki kentsel dönüşüm değil. Sağlık, kültür, spor, eğitim ve sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, otoparklar, ticaret alanları bir bütün olarak ele alınarak konutlarla birlikte planlanacak ki; gerçek anlamda kentsel dönüşüm olsun. Günümüzde yapılanlar sadece yoğunluk arttırarak bina yenilenmesinden öteye geçemiyor.

Böyle olunca da yoğunluğu arttırılan bölgelerde altyapı yetersiz kalıyor. Okullar, yeşil alanlar, sağlık alanları, pazar yerleri, otoparklar gibi günlük yaşamın olmazsa olmazları ihtiyaca cevap veremiyor.”

Bursalıların görev vermesi halinde kentim tüm paydaşlarının katılımıyla, insana öncelik veren bir yaklaşımla planlama çalışması yapılacağını ifade eden CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, “Halkımız bu çalışma sayesinde öncelikle neyi yapamayacağını bilecek. Sanayicisi, akademisyeni, işçisi, memuru, bürokratı, çiftçisi, sivil toplum örgütlerinin temsilcisi, siyasetçisi, bu kentte yaşayan kim varsa bütün çevreleri işin içine katacağız. Ortak akılla planlamada kentin Anayasasını hazırlayacağız. Mahalleler ve ilçeler arasındaki olumsuz farklılıkları ortadan kaldıracağız, günlük yaşamda fırsat eşitliğinin önünü açacağız. Unutulmaması gereken bir gerçek var, rantı ve parayı değil de insanımıza kaliteli kentsel yaşam sağlamayı amaç edinirsek hep birlikte kazanırız. Son depremde gördük ki, 1999 depreminden hiç ders almamışız. Bugün Bursa’da fay hattı üzerine yapılmış konutlar, fabrikalar, hatta kamu binaları var. Planlama yaparken deprem güvenliğinden ulaşıma, rüzgâr koridorlarından sosyal donatı alanlarına kadar bütün Bursa’yı, bütün ilçelerimizle birlikte planlamak zorundayız. Bu planla birlikte toprağa, suya, havaya ve en önemlisi insanımıza, gelecek kuşaklara sahip çıkacağız.” dedi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ndeki ziyaretinde uyuşturucu sorununa da değinen Mustafa Bozbey, konuşmasını şöyle tamamladı;

“Ne yazık ki gençlerimizi, çocuklarımızı her gün artan bir oranda uyuşturucuya kurban veriyoruz. Bu geleceğimiz için çok büyük bir sorun ve son dönemde başarıyla görev yapan güvenlik güçlerimizin çabasıyla çözüme kavuşturamayız. Güvenlik güçlerimizi, gençlerimiz ve çocuklarımız için gerekli altyapı yatırımları yaparak desteklemeliyiz. Her mahallede spor alanları, kültür ve sanat eğitim birimleri, kütüphaneler, resim ve müzik atölyeleri kurarak gençlerimize destek olmazsak, aileleri ve çocukları eğitemezsek, uyuşturucunun yaygınlaşmasını engelleyemeyiz. Göreve geldiğimizde çok önem verdiğimiz bu sorunu çözmeye yönelik önemli adımlar atacağız.”

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC Yönetim Kurulu üyeleri Fuat Kars, İhsan Altıkardeş, Hakan Işıkkent, Ahmet Akhan, Tevfik Fikret Sönmez, Mehmet Ali Ekmekçi, Enhar Güneş ve Cemal Ekentok ile BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç ve BGC İdare Müdürü Sedef Işıkkent’in katıldığı ziyaret yaklaşık iki saat sürdü.