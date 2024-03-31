CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Çanakkale’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri saat 08.00 itibariyle başladı. Vatandaşlar oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek oyunu eşi Özen Erkek ile birlikte Gazi Orta Okulu 1307 nolu sandıkta kullandı.

CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, “Demokrasimiz, Çanakkale’miz için hayırlı olsun. Bu süreçte bizi sevgiyle, hoşgörüyle kucaklayan tüm hemşerilerime, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çanakkale yine Türkiye’ye örnek oldu. Son derece demokratik, nezaketli bir süreç yaşadık. Çünkü demokratik bir kent Çanakkale. Yerel demokrasinin büyümesini, gelişmesini istiyoruz. Yerel demokrasinin var olabilmesi için belediyeler çok çok önemli. Belediyeler halkın en rahat şekilde doğrudan yönetime katılabildiği birimler. Onun için bugün artık Çanakkale halkı seçmen son sözünü söyleyecek, kararını verecek. Seçmenin takdiri, iradesi her şeyin üzerindedir. Bizler adaylar olarak siyasi partiler olarak her şeyi söyledik. Şimdi kararı verecek olan Çanakkale halkıdır. Ben tekrar Çanakkale’mize yerel demokrasimize hayırlı olsun diyorum” dedi.