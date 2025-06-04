Bizim bayram görecek halimiz yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, Silivri cezaevinde İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan isimlerin farklı cezaevlerine tahliyesi ile ilgili, "Kimi Bolu'ya kimi İzmir'e kimi Kocaeli'ye kimi Edirne'ye Tekirdağ'a derken 6 farklı şehre yollandılar. Ailesi eşi evlatları aile büyükleri 20 dakika mesafede iken şimdi 6 saat mesafedeler nasıl olacak bu aile görüşleri?" dedi.

Siyasi partilerle CHP'nin bayramlaşması ile ilgili açıklamada bulunan Özel, "Bayramlaşmama kararımızı çok önceden bildirdiğimiz için, siyasi partilerin bayramlaşma listelerinde yokuz. Bizim bayram görecek halimiz yok" diye konuştu.

"Önemli olan bir anlaşmanın yaşanmış olmasıdır emekçinin hakkını almış olmasıdır"

İzmir'de belediye işlerinin grev sonrası belediye ile anlaşmaya varılmasıyla ilgili de Özel, "Çok zorlu bir süreci hallettim. Arzu başkanın yapıcı dili, sendikanın genel başkanının kullandığı yapıcı dil, bizim arkadaşlarımızın gösterdikleri sabır, emek çok kıymetli. Nerede bir eksik varsa unuttuk gitti. Bizim kırdığımız üzdüğümüz varsa veya herhangi bir emekçi kardeşim İzmir'de yaşananlar yüzünden üzülüp kırıldıysa tümünü üstüme alıyorum. Haklarını helal etsinler, bizden yana helal olsun. Önemli olan bir anlaşmanın yaşanmış olmasıdır emekçinin hakkını almış olmasıdır. Belediyenin kendi hakkını savunmuş olmasıdır. O da kamu kaynağını savunuyor, İzmirlilerin vergilerini savunuyor" şeklinde konuştu.