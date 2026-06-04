Olay saat 17.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Şibali Mahallesi deresinde meydana geldi. 11 yaşındaki Gündoğan K., arkadaşları ile dede kenarında gezmeye başladı. O sırada dengesini kaybeden çocuk, akıntılı sudan zorlukla karşıya çıktı. Derenin karşısındaki arkadaşlarının yanına geçmek için tekrar dereye girdiğinde akıntıya kapıldı. Akıntının sürüklediği çocuk, can havli ile derenin ortasındaki betona tutundu. Derede mahsur kalan çocuk çevreden yardım istedi. Olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuğu kısa sürede kurtardılar. Çocuk, sağlık kontrolü için Ambulansla hastaneye götürüldü.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç