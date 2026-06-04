Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 5 kilo 950 gram skunk, 1 kilo 100 gram sentetik kannabinoid, 200 gram esrar, 350 gram metamfetamin, 98 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca ve 17 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 58’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari olan 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.