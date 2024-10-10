Özel, iki günlük Çanakkale programı kapsamında kente geldi. Ziyarete, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşçıer, Gökhan Zeybek, parti meclis üyeleri, MYK üyeleri, milletvekilleri ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in yanı sıra birçok il ve ilçe belediye başkanı ile partililer de katıldı.

Çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Özel, ayrıca sembolik şehit mezarları ve Manisalı şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Törenin ardından Şehitler Abidesini gezerek, parti kurmaylarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Özgür Özel, Şehitler Abidesinden ayrılarak Çanakkale'de düzenlenecek halk buluşması için belediye binası önüne geçti.