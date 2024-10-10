Emniyet Müdürlüğü, bu destekle birlikte görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmeyi amaçlıyor.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, 2023 yılı 1 Ocak - 30 Eylül döneminde toplam 550 olay gerçekleşirken, 2024 yılında aynı dönemde bu sayı 228'e düşerek yüzde 58 oranında bir azalma sağlandı.

Açık hırsızlık olayları 131'den 30'a, oto hırsızlığı 16'dan 5'e, otodan hırsızlık 55'ten 10'a, evden hırsızlık 102'den 26'ya, iş yerinden hırsızlık 75'ten 29'a ve motosiklet hırsızlığı 95'ten 12'ye düşerek önemli bir azalma kaydedildi.