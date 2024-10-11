Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılı etkinliklerinde konuşan Özel, "Bu ülkenin kurucu partisi, 47 yıl aradan sonra birinci parti oldu ve önümüzdeki seçimlerde iktidarı almak için hazır. Kendimize olan güvenle, Türkiye'deki tüm bireyleri kucaklayarak, Türkiye İttifakı'nın zafer kazanacağına inanıyorum," dedi.

Etkinlikte, kürsüye çıkarken çalan müziğe de dikkat çeken Özel, "Burası bir kamusal alan ve devletle parti ayrımının kalmadığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle partimizin müziklerinin burada çalınmasını doğru bulmuyorum," ifadesini kullandı. Ayrıca, Mudanya Mütarekesi’nin tarihsel önemine değinen Özel, bu süreçte kazandıkları diplomatik zaferin, Türkiye’nin geleceği için kritik olduğunu belirtti.

Özel, Atatürk ve İsmet İnönü’nün demokrasiye olan katkılarına da dikkat çekerek, "Onlar iktidarı değil, itibarı seçen liderlerdi. Bugün, milletin iradesiyle iktidarlar değişebiliyor, bu da demokrasimizin gücünü gösteriyor," şeklinde konuştu. Türkiye'nin barış içinde kalabilmesinin, bu iki liderin mirasıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Konuşmasının ardından, Türkiye İttifakı’nın hedefleri ve gelecekteki projeleri hakkında bilgi veren Özel, "Amacımız, güçlü bir parlamento, bağımsız bir yargı ve kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlamak. Hep birlikte, daha zengin ve güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz," dedi.

Etkinliğe katılanlar arasında eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, İsmet İnönü'nün kızı Özden İnönü Toker ve torunu Gülsün Bilgehan da yer aldı. Konuşmaların ardından yapılan gösteriler büyük beğeni topladı. Özel, etkinlik sonrası müzeyi gezerek, tarihi süreç hakkında bilgi aldı.