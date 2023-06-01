CHP'de Merkez Yönetim Kurulu bugün seçim muhasebesi için bir araya gelecek. Toplantıda MYK üyeleri toplu olarak istifalarını verecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde değişikliğe gitmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde "değişim" için düğmeye basıyor. İlk değişiklik A takımında gerçekleşecek.

NTV'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerinden toplantıya istifalarıyla gelmelerini istediği öğrenildi.Bazı Genel Başkan Yardımcılarıyla yolunu ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.Kılıçdaroğlu, değişim ve seçim sonuçlarını ele almak için önce MYK'yı ardından cumartesi günü Parti Meclisi'ni toplayacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN KARARI

Parti Meclisi'nde 38'inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ekim ya da kasımda yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.Seçimin hemen sonrasında verdiği "Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir." mesajıyla dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hafta sonu Ankara'ya geliyor.İBB Başkanı'nın yönetimde bazı isimlerin değişmesinden yana olduğunu dile getirebileceği belirtiliyor.Seçimlerde CHP listelerinden seçilen 15 DEVA ve 10 Gelecek partili milletvekili de CHP'den ayrılıyor.

GÖZLER 24-25 HAZİRAN'DA

İYİ Parti'de seçim sonuçları tüm yönleriyle ele alınıyor.İlk toplantıdan bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili "Biz demiştik" söyleminden uzak durma kararı çıktı.İYİ Parti'de bir yandan gözler, 24-25 Haziran'da yapılacak 3. büyük kongrede.

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