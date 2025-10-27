28 Ekim Salı günü saat 20.30’da İnegöl AVM Kavşağı’nda toplanacak olan vatandaşlar, 100 metrelik dev Türk Bayrağı eşliğinde kortej halinde Atatürk Anıtı’na yürüyecek.

Gemlik Belediyesi Körfez Halk Bandosu Eşlik Edecek

Yürüyüşe Gemlik Belediyesi Körfez Halk Bandosu da katılım sağlayarak marşlarla Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıyacak. Etkinlikte bayrak, marş ve birlik duygusu bir araya gelerek İnegöl sokaklarını kırmızı beyaza boyayacak.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Şahin’den Davet: “Cumhuriyet Hepimizin”

Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, tüm İnegöl halkını yürüyüşe davet ederek “Cumhuriyetimizin 102. yılında, birlik ve beraberlik içinde, Atatürk’ün izinde yürümek için tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı korteje bekliyoruz. Cumhuriyet hepimizin ortak değeridir. Bu coşkuyu birlikte yaşamak, geleceğe umutla bakmak için meydanlarda olacağız” ifadelerini kullandı.