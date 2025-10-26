Çocuklarda influenza enfeksiyonunun son günlerde sık karşılaşıldığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Aytaç Uras, "İnfluenza, sağlıklı çocuklarda genellikle kendi kendini sınırlayan komplikasyonsuz bir enfeksiyon olarak görülür, ancak nadiren de olsa ölüme dahi neden olabilen komplikasyonlara yol açabilir" dedi.

"Kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaşır"

İnfluenza enfeksiyonunun etkeninin, influenza A, B ve C virüsleri olduğunu dile getiren Uzman Dr. Uras, "Kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaşır ancak bulaşmada yüzeylerin rolü genellikle göz ardı edilmektedir. Kişi bol miktarda virüs barındıran masa, kapı kulpu, oyuncak gibi yüzeylere temas ettikten sonra temasta bulunan elini konjonktivaya veya ağız mukozasına değdirirse bulaş meydana gelebilir. Bu yol, özellikle çocukların enfekte olması açısından önemlidir. Kuluçka süresi 1-4 gündür, nadiren 7 güne kadar uzayabilir. Virüsün yayılması hastalığın başlamasından 24-48 saat sonra doruğa çıkar, sonra yavaş yavaş azalır. Küçük ve bağışıklığı baskılanmış çocuklarda bulaştırıcılık süresi daha da uzun olabilir" diye konuştu.

"Halsizlik görülebilir"

Belirtilerden bahseden Uzman Dr Uras, "İnfluenzanın klasik şekli ateş, baş ağrısı, miyalji ve halsizlikle başlar. Bu ilk belirtileri boğaz ağrısı, öksürük ve burun akıntısı izler. Yakınmalar, genellikle iki-beş gün içinde hafiflemeye başlar. Şiddetlenen veya yeni ortaya çıkan ateş gibi belirtiler ve bulgular, akut otitis media başta olmak üzere komplikasyon geliştiğinin bir habercisi olabilir. Virüsün yayılımı, genellikle hastalığın başlangıcından sonraki ilk 5 gün içinde olur; bu nedenle influenzayı doğrulayıcı tetkikler için alınacak örneğin bu süre içinde alınması gerekir. İnfluenza enfeksiyonu şüphesi veya tanısıyla hastaneye yatırılan, ağır, komplikasyonlu ya da ilerleyici yakınmaları ve bulguları olup, influenza şüphesi veya tanısı olan, influenza aşısı öyküsüne bakılmaksızın influenzayı ağır veya komplikasyonlu geçirme riski taşıyan çocuklara tercihen ilk 48 saat içinde antiviral tedavi başlanmalıdır" şeklinde konuştu.

"Korunmanın en iyi yolu aşılanma"

İnfluenzadan korunmanın en etkili yolunun her yıl aşılanmak olduğunu söyleyen Uzman Dr. Uras, "Her yıl aşılanma gereği olmasının nedeni, aşının sağladığı bağışıklığın bir sonraki yıl azalmasıdır. İnfluenza aşıları, her yıl bir sonraki influenza mevsiminde dolaşımda olacağı öngörülen virüs tiplerinden üçünü içerecek şekilde yeniden hazırlanır. İnfluenza tedavisinde semptomatik tedavi, bol sıvı alımı, dengeli beslenme önerilir. Antibiyotik tedavisinin yeri yoktur. Erken tanı ve tedavinin önemli olduğu bu hastalıkta dirençli ateş ve iştahsızlık olan çocuklarda çocuk hekiminiz ile iletişime geçmenizi öneririm" ifadelerini kullandı.