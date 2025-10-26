Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücülerden biri yaralanırken, diğer sürücü aracı olay yerinde bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre Mesudiye Mahallesi Şibali yolu sokak üzerinde Şibali mahallesinden İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü yönetimindeki 16 PT 063 plakalı otomobil, karşı istikametten seyir halinde olan sürücü yönetimindeki 16 HC 6929 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 16 HC 6929 plakalı otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, iddiaya göre alkollü olan 16 PT 063 plakalı otomobil sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ