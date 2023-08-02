CHP’DE 3 İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI. İŞTE O KİŞİLER…

Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında gerçekleşti. Belediye başkanları toplantısı ve 12 saat süren parti meclis toplantısının ardından, merkez yönetim kurulu bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

3 İlçe Başkanı Görevden Alındı

Delege seçimlerinde mahallelere sandık koymadıkları gerekçesiyle Sivas merkez ve divriği ile adana seyhan ilçe başkanları görevden alındı. Daha önce de görevden alınan parti üyelerinin de itirazının bir sonraki parti meclis toplantısında gündem maddesi olacağı ifade edildi.

MYK toplantısına CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP Grup Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Bazı MYK üyelerinin değişikliğe ilişkin tartışmaya dolaylı olarak ilgi gösterdiği belirtilirken, Kılıçdaroğlu'nun sessiz kaldığı kaydedildi.

Özgür Özel’den Çevrecilik Örneği

Cumhuriyet Halk Partisi, Akbelen’deki maden genişletme tartışmalarıyla ilgili gündem olan Akbelen’i Meclis özelinde harekete geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, genel kurulu çevre gündemiyle olağanüstü toplantıya çağıracaklarını ifade etti.